Minas tem mais um dia sem possibilidade de chuvas. Em Belo Horizonte, o calor deve chegar aos 31°C nesta quinta-feira (25). Porém, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta a volta do período chuvoso, já na tarde desta sexta-feira (26/11).

O meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, explica como será distribuído este período chuvoso no estado, durante o fim de semana: “Em BH, há chance de ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas e rajadas de vento na parte da tarde desta sexta-feira (26). Já no sábado (27) e domingo (28), podem ocorrer chuvas fortes a qualquer hora do dia na capital”, explica.

“No restante do estado, as chuvas estarão mais concentradas no Norte, Vale do Jequitinhonha e Leste de Minas, com possibilidade de pancadas de forte intensidade. Mas há previsão de chuvas isoladas também para o Sul, Zona da Mata, Oeste e Triângulo Mineiro”, acrescenta o meteorologista.

Além disso, o Inmet informou que as temperaturas em BH devem variar entre 18°C a mínima, e 28°C a máxima, durante o fim de semana.