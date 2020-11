Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um veículo que era transportado por um caminhão-guincho na tarde deste sábado (28) na BR-354, em Pouso Alto (MG). A droga foi apreendida durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal.

Conforme a PRF, o carro era transportado pelo caminhão-guincho com placas de Osasco (SP). A droga foi encontrada dentro de caixas no porta-malas e sobre os bancos traseiros do Palio que era transportado pelo caminhão.

Segundo a polícia, a droga está avaliada em R$ 200 mil. O motorista do caminhão-guincho disse que levaria a droga de Cruzeiro (SP) para Lima Duarte (MG) e que receberia R$ 4 mil pelo transporte.

O motorista e a droga foram levados para a Delegacia de São Lourenço. Ele pode pegar uma pena de até 25 anos pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.