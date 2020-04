Quatro homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas ao serem flagrados com mais de 400 quilos de maconha escondidos em um caminhão com carga de abacaxi, na BR-262, em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A prisão, feita no fim da noite de sexta-feira (17), ocorreu após fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma operação de combate à criminalidade.

Os agentes pararam duas caminhonetes, uma Ford F250 e Chevrolet D-20, onde estavam quatro pessoas. Durante a abordagem, os suspeitos ficaram nervosos e entraram em contradição.

Os policiais resolveram fazer uma busca minuciosa com a ajuda de cães farejadores, e em uma das caminhonetes, os policiais encontraram 483 tabletes de maconha escondidos em meio aos abacaxis que estavam na Ford D-20. No outro veículo, escondidos no painel, foram localizados R$ 17 mil em dinheiro.