Na manhã desde sábado (7), por volta das 10h30, durante fiscalização na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Bom Despacho, na BR 262, os policiais abordaram conjunto veicular composto pelo cavalo trator Volvo/FH 400 que tracionava o semi-reboque da marca GALEGO TRUCK.

Os agentes da PRF constataram que, apesar do semi-reboque estar registrado como sendo da marca GALEGO TRUCK, toda a estrutura do chassi do semi-reboque é da marca RANDON. A continuidade dos trabalhos revelou marcas de lixa e remarcação do número do chassi, ficando configurado o crime de ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, conforme Art. 311 do Código Penal Brasileiro.

O condutor e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Bom Despacho.