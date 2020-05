A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cocaína dentro de um carro Fiat/Palio, na tarde dessa terça-feira (12) na BR-381, em Oliveira.

Conforme a PRF, a ocorrência foi registrada na altura do km 609. O motorista de 35 anos apresentou nervosismo no momento da abordagem. Os policiais olharam dentro do veículo e encontraram um tijolo de cocaína. A droga estava dentro do painel.

O motorista relatou que saiu de Campinas/SP e seguia para Conselheiro Lafaiete/MG. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Oliveira, juntamente com a droga apreendida.

Fonte: Tapiraí TV