Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora apreendeu 1.226,8 kg de maconha em um caminhão de transporte de gado na BR-040.

De acordo com o portal G1, o motorista, de 49 anos, foi detido. A operação conjunta de fiscalização envolveu equipes de Juiz de Fora e Petrópolis (RJ). Esta foi a terceira apreensão de maconha nesta semana em rodovias.

Na segunda-feira (8), um caminhão carregado com mais de 580 tabletes de maconha foi localizado e um homem, de 34 anos, foi preso. Três conseguiram fugir. O caso também foi encaminhado para a Polícia Federal.

Na noite de quarta (10), um garçom de 32 anos foi detido por conduzir um veículo onde foram apreendidos 423,9 kg de maconha na BR-267, em Lima Duarte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele confessou que receberia R$ 4 mil para deixar o veículo com as drogas em Juiz de Fora.

Segundo o policial rodoviário federal Leonardo Stiegert, a equipe estava em ronda de rotina no entroncamento entre a BR-040 e a 267, quando avistou o caminhão. O que chamou atenção dos policiais foi que o veículo apresentava um estado muito ruim de conservação.

O motorista do caminhão, natural de São Paulo (SP), ficou muito nervoso no momento da abordagem, e não soube informar de onde vinha nem para onde ia.

Os policiais verificaram a documentação do veículo e perceberam que, apesar de as placas serem de Mirante do Paranapanema (SP), o veículo está registrado em Deodápolis (MS), região de fronteira com o Paraguai.

Segundo a PRF, após fiscalização e verificação de que o veículo não estava transportando gado, foi constatado que havia um fundo falso encoberto por esterco, uma grade e uma borracha grossa na carroceria. Sob o fundo falso, em toda a extensão da carroceria, foram encontradas duas fileiras de tabletes de maconha.

O motorista foi detido e encaminhado para a sede da Polícia Federal de Juiz de Fora. Ele foi novamente questionado e informou que teria sido contratado para pegar o caminhão no município Sete Quedas (MS) para entregar em Juiz de Fora, mas não soube informar o local da entrega. Informou somente que alguém iria fazer contato com ele, dizendo onde este deveria deixar o veículo e que receberia R$ 10 mil pelo serviço.

A droga e o caminhão também foram levados para a sede da PF.