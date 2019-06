A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde deste sábado (15), mais de 300 pares de calçados falsificados. Os itens foram encontrados durante uma fiscalização na BR 262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, os calçados simulavam quatro marcas mundialmente conhecidas e estavam em um veículo com placa de Cuiabá. No carro, estavam um casal e uma criança. Quando questionado sobre o material, o motorista contou aos agentes que comprou os produtos em Nova Serrana, na região Centro-oeste de Minas, onde os calçados também teriam sido fabricados. O homem também contou que os produtos seriam revendidos para um shopping popular no Centro de BH.

A mercadoria, o motorista e os passageiros do carro foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Betim. Segundo a PRF, ficou comprovada a prática de crime contra a propriedade industrial.