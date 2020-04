Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de 800kg de maconha que eram transportados em uma carreta, durante fiscalização na tarde dessa sexta-feira (10), no km 110 da BR-153, no município de Prata, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram o conjunto veicular, com placas de Abre Campo/MG, que era conduzido por um homem de 55 anos residente em Uberlândia.

O motorista apresentou a documentação de porte obrigatório aos policiais que perceberam que a carteira de habilitação era falsa. O homem contou aos policiais que estava trabalhando no estado do Mato Grosso do Sul e estaria retornando para casa em Uberlândia.

Os policiais desconfiaram da atitude do motorista e decidiram vistoriar o conjunto. Na carreta foram localizados em um fundo falso, 915 tabletes de substância semelhante a maconha, totalizando aproximadamente 825 kg.