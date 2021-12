Quarenta e quatro quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos, nessa sexta-feira (10), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga era transportada em uma ambulância que seguia de Rondônia para o Espírito Santo.

A UTI móvel foi aborda por agentes durante um patrulhamento na BR-262. De acordo com a PRF, os pacotes com pasta base estavam em compartimentos da parte do veículo destinada ao transporte de pacientes.

Além do motorista, um outro homem estava na ambulância. Segundo a polícia, os suspeitos, de 42 e 34 anos, disseram que cada um receberia R$ 12 mil para levar a droga do Norte ao Sudeste do país.

De acordo com a PRF, o condutor ainda afirmou que teria uma dívida de R$ 30 mil perdoada por um agiota, que seria o responsável pelo envio do entorpecente.