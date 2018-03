A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (29), a operação especial de trânsito para a Semana Santa. Cerca de 900 policiais farão a fiscalização das estradas que cortam o Estado. Os policiais vão contar com 22 radares de velocidade e 150 bafômetros durante a operação especial.

Também durante o feriado, o trânsito de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas de veículos com cargas excedentes será suspenso nas rodovias federais de pistas simples. Nesta quinta-feira e no domingo de Páscoa, a restrição é entre 16h e 22h. Já na Sexta-Feira da Paixão (30), a proibição será de 6h às 12h.

Os motoristas que descumprirem as regras de tráfego serão penalizados por infração média e multados em R$130,16, além de receber quatro pontos na carteira de habilitação.

A operação especial começa a meia noite desta quinta-feira e será encerrada as 23h59 no domingo de Páscoa (1°).

Balanço de 2017

As estradas federais e estaduais que cortam Minas Gerais registraram 26 mortes em acidentes durante a operação Semana Santa do ano passado. Segundo a PRF, a imprudência foi a principal causa de acidentes.

Em 11 ocorrências com mortes, cinco foram saídas de pista e as vítimas estavam sem cinto de segurança. Também foram registradas ultrapassagens proibidas e casos de embriaguez ao volante.

