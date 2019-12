A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na quinta-feira (19), uma operação conjunta com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) em Bom Despacho. A operação aconteceu em frente ao Posto da PRF, na altura do KM 477, da BR-262.

De acordo com a PRF, a ação teve como principal objetivo combater o transporte de produtos de origem animal e vegetal sem as devidas documentações sanitárias, bem como o transporte de animais vivos em desacordo com a legislação.

Vários condutores foram abordados e orientados sobre a importância da documentação. Nenhum veículo foi apreendido.



Imprimir