Teve início nesta quarta-feira (2) a Operação “Corpus Christi” de 2021, que reforça a fiscalização e prevenção de acidentes nas rodovias estaduais e federais do Centro-Oeste de Minas devido ao feriado prolongado. A ação é realizada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMR) e segue até o início da próxima segunda-feira (7).

De acordo com a PMR, serão empregados mais de 900 policiais e 430 viaturas em todo o período da operação (uma média de 450 policiais e 215 viaturas por dia). A corporação fará batidas policiais, blitzen itinerante, blitzen fixas e lei seca, com utilização de etilômetros passivos e convencionais. Além de radares móveis e outros equipamentos.

Neste ano, durante o feriado de Corpus Christi, não haverá restrições para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE).

A AB Nascentes das Gerais – responsável pela MG-050 – enviou uma nota à reportagem do portal G1 (confira abaixo).

Rodovias federais

Durante os dias de Operação, a PRF reforçará o policiamento ostensivo nas BRs 262 e 381, que cortam o Centro-Oeste, para garantir aos cidadãos segurança, conforto e fluidez do trânsito. Cerca de 800 policiais se revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Neste período, as ações desenvolvidas pela polícia serão focadas na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes; no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes, como as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, dentre outras.

Outras Operações

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) informou que paralela a Operação “Corpus Christi”, estará sendo realizada a operação denominada “Canes Pacem Viarium”, com o emprego de cães de faro.

O objetivo é aumentar a proteção contra o porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo de veículos e inibir a atuação de quadrilhas de fora do Estado no crime de explosão de caixas eletrônicos.

AB Nascentes das Gerais

“O Sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas com São Paulo, deve receber cerca de 176 mil veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi (2 a 6/06).

Para garantir mais conforto aos usuários, durante os cinco dias de operação especial, a AB Nascentes das Gerais concentrará as atenções nos atendimentos dos guinchos, nas inspeções de tráfego, no Centro de Controle Operacional (CCO), Atendimento ao Usuário (AU) e praças de pedágio. A concessionária disponibiliza o telefone 0800 282 0505 – opção 2 para atendimento aos usuários 24 horas.

O gerente de Operações da AB Nascentes, Marcelo Aguiar, destaca a importância de os motoristas obedecerem aos limites de velocidade. ‘O importante é utilizar a rodovia com segurança e cumprir a legislação de trânsito. Ultrapassar a velocidade regulamentada é uma infração de trânsito passível de multa. Além disso, as ultrapassagens devem ser realizadas em trechos permitidos e com visibilidade’, diz”.

Fonte: G1