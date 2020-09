As polícias Rodoviárias Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMR) iniciaram nesta sexta-feira (4) a operação “Independência”. Até a próxima segunda (7), haverá reforço nas estradas do Centro-Oeste de Minas, com o emprego de 800 policiais atuando nas fiscalizações, intensificação do uso de radares móveis e etilômetros durante a fiscalização.



Apesar da pandemia de Covid-19, a previsão é de aumento no fluxo de veículos nas estradas que cortam a região.



A Concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pelo sistema MG-050, BR-265 e BR-491, estima que até o Dia 7 de setembro, feriado da Independência, o tráfego previsto nas malhas viárias que compõem o sistema é de cerca de 175 mil veículos.



A Triunfo Concebra, responsável pela BR-060, BR-153 e BR-262, informou que, para este feriado, serão empenhados os serviços de quase mil colaboradores que integram os trabalhos de socorro médico e mecânico oferecidos gratuitamente, 24 horas por dia.



PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ações desenvolvidas na Operação da Independência 2020 estão são focadas na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes, em especial às condutas geradoras de acidentes como:

• Excesso de velocidade,

• ultrapassagens indevidas e proibidas,

• dirigir sob influência de álcool,

• transitar pelo acostamento, dentre outras.



O término da Operação será às 23h59 de segunda-feira (7). A fiscalização e o policiamento serão intensificados com rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas com cerca de 800 policiais se revezando ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.



PMR

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) informou que, além do emprego operacional, haverá reforço de todo efetivo administrativo para policiamento nas rodovias.



Ainda segundo a PMR, serão utilizados radares móveis para coibir os excessos de velocidade, etilômetros para fiscalizar os condutores quanto ao uso de bebidas alcoólicas na direção dos veículos automotores. Também serão fiscalizados documentos de porte obrigatório e itens de segurança.



Segundo a polícia, as rodovias que concentram maior fluxo de veículos no Centro-Oeste de Minas, são a MG-050 e a BR-354. Os condutores devem ficar atentos ao passar pelos trechos de obras e nos perímetros urbanos.



Na BR-354 a atenção deve ser redobrada em virtude do fluxo de veículos pesados que circulam entre os municípios de Arcos e Formiga.



Serviços nas rodovias

A Nascentes das Gerais informou que durante este período a concessionária estará atenta e com recursos mobilizados como guinchos, monitoramento do tráfego pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e Atendimentos ao Usuário (AU) para aqueles que passam pela rodovia.

Em caso de qualquer incidente, os usuários podem ligar, gratuitamente, a qualquer hora do dia, para o telefone 0800-282-0505, opção 2.



Ainda segundo a concessionária, os usuários que utilizam a MG-050 devem ficar atentos aos seguintes trechos em obras:

• km 112+300 ao km 113+000, no sentido a Belo Horizonte, após o trevo de são Gonçalo do Pará;

• km 114+700 ao km 117+740, próximo a MBL;

• km 117+740 ao km 118+940, obras de acesso ao Distrito Industrial, em Divinópolis;

• km 127+300 ao km 128+500, próximo ao bairro Tietê até a Polícia Rodoviária;

• km 128+500 e 130+500, próximo ao bairro Tietê até a Polícia Rodoviária;

• km 131+000 ao km 132+900, no bairro Quintino;

• km 133+800 ao km 135+200, na entrada da comunidade “Sacramento de Amor”, saída de Divinópolis para Formiga;

• km 265+170 ao km 266+460, na entrada da cidade de Piumhi.

A Triunfo Concebra, informou que a cada 50 quilômetros nas BR-060, BR-153 e br-262, são oferecidos sanitários, fraldário, área de descanso e água aos motoristas.



Com as medidas de prevenção ao novo coronavírus, os locais estão preparados para o atendimento com reforço nas medidas de higiene, utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel. Nestes locais também serão realizadas, durante todo o feriado prolongado, orientações aos usuários sobre segurança viária e direção preventiva.



Os 40 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) fixos e outros 24 móveis serão utilizados para informar os motoristas sobre a condição de tráfego das rodovias e orientações de prevenção ao coronavírus.



Por consequência do período de estiagem, a concessionária recomenda mais atenção dos motoristas em relação às queimadas, muito comuns neste período de inverno. Devido às condições climáticas, algumas situações podem reduzir a lisibilidade ao volante, exigindo maior cautela dos condutores.



Caso encontre algum foco às margens das rodovias com diminuição da visibilidade, a orientação é que o motorista reduza gradualmente a velocidade, mantenha maior distância do veículo a sua frente e acione a concessionária pelo telefone 0800-060-6000.



Revisão veicular

Antes de pegar a estrada, o motorista deve revisar as condições gerais do veículo, com atenção para os equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e sinalização, nível do combustível e documentação de porte obrigatório, além de:

• Usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás;

• Crianças sempre na cadeirinha adequada para a idade;

• Respeitar os limites de velocidade na rodovia;

• Usar faróis acesos mesmo durante o dia;

• Não fazer ultrapassagem em local proibido;

Melhores horários para pegar a estrada

Conforme as concessionárias, seguem algumas sugestões de horários alternativos aos de maior fluxo, para aqueles que buscam garantir uma viagem mais tranquila.

• Sexta-feira – até as 15h

• Sábado – após as 14h

• Retorno no domingo até as 10h

