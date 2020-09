As polícias Rodoviárias Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMR) iniciaram na sexta-feira (4) a operação “Independência”. Até a próxima segunda (7), haverá reforço nas estradas do Centro-Oeste de Minas, com o emprego de 800 policiais atuando nas fiscalizações, intensificação do uso de radares móveis e etilômetros durante a fiscalização. Apesar da pandemia de Covid-19, a previsão é de aumento no fluxo de veículos nas estradas que cortam a região.

A Concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pelo sistema MG-050, BR-265 e BR-491, estima que até o Dia 7 de setembro, feriado da Independência, o tráfego previsto nas malhas viárias que compõem o sistema é de cerca de 175 mil veículos.

A Triunfo Concebra, responsável pela BR-060, BR-153 e BR-262, informou que, para este feriado, serão empenhados os serviços de quase mil colaboradores que integram os trabalhos de socorro médico e mecânico oferecidos gratuitamente, 24 horas por dia.

PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ações desenvolvidas na Operação da Independência 2020 estão são focadas na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes, em especial às condutas geradoras de acidentes como: