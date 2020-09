Para marcar o encerramento da Semana Nacional de Trânsito 2020, que neste ano teve como o tema: “Perceba o Risco. Proteja a vida”, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Triunfo Concebra, realizou nessa sexta-feira (25), uma blitz educativa no KM 477 da BR-262, em Bom Despacho.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal e houve distribuição de material informativo aos condutores que trafegam pela rodovia. O objetivo da ação foi de conscientizar os condutores sobre a importância em melhorar a postura no trânsito.

Em 2020, a campanha teve foco na preservação de vidas, por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito, seguindo as recomendações do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito.

Como os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no mundo, a meta da semana foi conscientizar os motoristas sobre a importância da mudança de atitude, ressaltando que cada um é responsável pela segurança de todos e, por isso, deve perceber os riscos e proteger a própria vida e a dos demais ao seu redor.