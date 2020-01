Começa efetivamente nesta quarta-feira (8) a Era Dudamel no Atlético. Após receber o apoio de torcedores no desembarque em Confins, na última segunda (6), o técnico venezuelano será apresentado às 13h30, na Cidade do Galo, segundo informou a assessoria do clube. Depois disso, o elenco alvinegro fará sua primeira atividade da pré-temporada, sob a tutela de seu novo comandante.

Aniversariante dessa terça, Rafael Dudamel, de 47 anos, chega à agremiação ciente de que o plantel ainda não está fechado. Longe disso! A cúpula alvinegra, chefiada por Sérgio Sette Câmara – e que tem como “braço direito” o diretor de futebol Rui Costa – prometeu inchar o elenco com jogadores de qualidade. Mas, pelo visto, poucas caras novas marcarão presença nesta semana no centro de treinamentos do time.

O lateral-direito Mailton, ex-Operário e Mirassol, foi a primeira contratação atleticana para 2020 e é aguardado no primeiro dia da pré-temporada. O meia colombiano Dylan Borrero é outro aguardado na Cidade do Galo, mas a partir de quinta-feira.

Já o volante Allan segue como uma incógnita. Nessa terça-feira, o atleta esteve em Belo Horizonte para conversar com a diretoria do Atlético e fazer exames. O clube mineiro ainda trava uma queda de braços nos bastidores com o Fluminense para ficar com o meio-campista, que pertence ao Liverpool.