O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, acompanharam, na tarde dessa sexta-feira (14), o início da imunização contra a Covid-19 de crianças com idades entre 5 e 11 anos em Minas Gerais. Foram vacinadas dez crianças de Vespasiano, que possuem diferentes comorbidades e deficiência permanente.

A primeira criança que tomou a vacina foi Miguel Bittencourt, de dez anos. O menino, que possui autismo, demonstrava estar bastante animado. Sua mãe, Deusmara Andrade, disse que ela e o filho estavam contando os minutos para a imunização. “Estou me sentindo muito feliz. A vacinação é indispensável para reduzir a transmissão. Eu não tive dúvidas sobre trazer o meu filho”, declarou.

Com a segunda maior população infantil do Brasil, Minas recebeu, na manhã dessa sexta-feira, 110 mil doses da Pfizer/Comirnaty – Pediátrica. A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde começou no início da tarde, permitindo que algumas cidades já começassem a vacinação A previsão é a de que até a segunda-feira (17) todas as regionais já tenham recebido os imunizantes.

O governador relembrou como a vacinação está refletindo nos índices de ocupação hospitalar e contribuindo para o enfrentamento da pandemia. “É uma satisfação muito grande estarmos indo para mais essa etapa da imunização, pois cada vez fica mais comprovado que a imunização é a solução para a pandemia. Faço um apelo aos pais para que não deixem de levar as crianças para vacinar”, afirmou.