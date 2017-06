A primeira edição do Cultura Para Todos será realizada no dia 24 deste mês. O evento ocorrerá na sede do Tatame do Bem, no bairro Geraldo Veloso, e contará com seis horas ininterruptas (das 14h às 20h) de atividades e apresentações.

O projeto tem como principal objetivo levar atividades culturais para bairros carentes da cidade de Formiga e ainda abrir espaço para que moradores dessas comunidades mostrem seus talentos e interesses.

Segundo o músico André Monteiro, um dos organizadores do evento, o projeto será executado para todas as idades e também tem como intuito atrair moradores da região central. “O Cultura Para Todos é resultado de uma parceria entre o Tatame do Bem e o Saúva Cultural, com o apoio da Prefeitura de Formiga”, explicou.

O projeto espera alcançar o maior número de pessoas para participar das atividades oferecidas.

Programação

14 às 20h – Exposição fotográfica com o fotógrafo Gustavo Borges

14 às 20h – Exposição de desenhos e esculturas do artista plástico Osório Garcia

14h30 – Oficina de sucata e desenho com Osório Garcia

14h30 – Integração de diversos grupos de capoeira da cidade

15h – Apresentação do grupo da Emmel “Os Metálicos”

16h – Show, palestra e oficina com a banda Os Sônicos

17h – Apresentação Tatame do Bem

17h30 – Batalha de MC’s

18h – Show, palestra e oficina com a banda Capim Santo (Tributo Raul Seixas)

19h – Peça “Assalto Escola”, com a companhia de teatro Taliquale