As fortes chuvas nos últimos dias abriram diversos buracos em ruas de Formiga. Diante da situação, a Prefeitura abriu licitação e contratou empresa para a realização da operação tapa-buracos na cidade, que começou nesta terça-feira (15).

A primeira etapa do serviço foi iniciada na Avenida Abílio Machado, entre o Supermercado BH e a Schin. Na programação, consta ainda que o serviço passará pela Avenida Rio Branco. Depois, irá para a Rodoviária, descerá para o Parque de Exposições em sentido à Lagoa e seguirá até a Fábrica do Bilinho.

A operação será realizada também em outros bairros. As próximas etapas ainda serão divulgadas pela administração municipal. O material usado é feito com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Por ser um asfalto quente, sua resistência e durabilidade são bem maiores que a do PMF (Pré Misturado a Frio).