A concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra a MG-050, informou nesta quarta-feira (9) que a primeira fase das obras de construção na trincheira entre os bairros Serra Verde e Alvorada, em Divinópolis, deve ser entregue até o fim de maio.

As obras tiveram início em janeiro deste ano na passagem inferior de veículos e pedestres existente na altura do km 124 da rodovia e, por enquanto, não foi informado um prazo para o encerramento dos trabalhos no local.

O projeto estrutural foi apresentado pela Prefeitura na Câmara Municipal em março de 2017. Na ocasião, a administração municipal informou que o início dos trabalhos estava previsto para abril. Entretanto, a assinatura de um termo aditivo ao contrato de concessão da MG-050 atrasou o cronograma.

A obra

Em nota, a Nascentes das Gerais informou que, neste primeiro momento, os trabalhos realizados entre os bairros são de drenagem pluvial. Aproximadamente 25 funcionários estão empenhados na obra.

O investimento total previsto na obra é de R$31milhões e a estimativa é que, depois de pronto, o trecho concentre o tráfego de cerca de 10 mil veículos diariamente. A concessionária informou ainda que já está finalizando a contratação dos serviços restantes para o término da obra.