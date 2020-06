Da Redação

Foi enterrada no início da manhã desta terça-feira (2), a primeira vítima fatal do novo coronavírus (Covid-19) em Formiga.

O paciente de 66 anos, que faleceu por volta das 2h de hoje, recebeu resultado positivo para a doença no dia 7 de maio e permaneceu, desde então, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade, mas não resistiu às complicações da doença.

A Secretaria de Saúde confirmou o óbito por meio de nota e destacou que o idoso teria sido infectado pelo vírus no Estado do Pará, onde esteve a trabalho e desde o primeiro momento foi considerado um paciente em estado grave.

De acordo com a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, desde que o homem chegou a Formiga, com sintomas característicos, ele foi internado e recebeu tratamento de acordo com todos os protocolos de Saúde e de segurança para os profissionais

“O caso agora é considerado como o primeiro óbito confirmado na cidade. Ainda seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, não houve velório e o sepultamento foi realizado com caixão lacrado. As equipes da Funerária Municipal utilizaram todos os equipamentos de proteção individual previstos para este tipo caso“, explica a nota.

Toda a equipe do Últimas Notícias lamenta o registro da primeira morte em Formiga e reforça a necessidade de que todos mantenham os cuidados de higiene e proteção para evitar que mais vidas se percam!

Atualizada às 10h para acréscimo de informações