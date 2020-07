A Prefeitura de Santo Antônio do Monte divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), que o município registrou a primeira morte causada pela Covid-19. A vítima é um idoso de 85 anos, morador do bairro Senhora de Fátima, que morreu nesta madrugada.



De acordo com a Prefeitura, Santo Antônio do Monte tem 73 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Destas, 64 pessoas se curaram da doença.



O idoso apresentou os sintomas da doença no dia 12 de julho e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio do Monte, conforme as informações do Executivo. Contudo, desde o dia 17 de julho ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Santa Mônica, em Divinópolis, após ter sido transferido da UPA.



Segundo a Prefeitura, além do coronavírus o idoso tinha doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica.