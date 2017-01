A primeira semana de fevereiro deve ser de chuva em Formiga e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu vai ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas durante a semana.

A partir desta quarta-feira (1º), o tempo pode ficar encoberto e a tendência é que as condições de chuvas aumentem.

As temperaturas devem variar entre 17ºC e 34ºC. Segundo o Inmet, ao amanhecer, o índice da umidade relativa do ar será de 80%. No decorrer do dia, pode chegar a 43%.