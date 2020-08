As altas temperaturas voltam a predominar no Centro-Oeste de Minas Gerais nesta primeira semana de setembro, com a passagem de uma massa de ar quente pela área.

De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, a previsão é de tempo ensolarado e altas temperaturas e sem chuvas. A região segue em estado de alerta em relação ao tempo seco, registrando de 25% a 75% de umidade relativa do ar.

A umidade deve ter uma pequena elevação a partir desta terça-feira (1º), quando uma frente fria passa pelo litoral do Rio de Janeiro e afeta algumas cidades do Centro-Oeste mineiro.

As temperaturas máximas variam entre 30ºC e 32ºC na região, enquanto as mínimas devem ficar entre 14ºC e 16ºC.