Respeitando o que determina a Lei Municipal 5.449, de autoria dos vereadores Joice Alvarenga, Flávio Martins e Marcelo Fernandes, a Câmara Municipal de Formiga realizou, na tarde desta quinta-feira (18), a primeira transmissão de um processo licitatório da Casa, ao vivo e pela internet.

A licitação pôde ser acompanhada pela página do Legislativo no Facebook e pelo canal “Câmara Formiga” no YouTube. A partir de agora, todos os processos licitatórios serão transmitidos.

Os vereadores, autores da lei, ressaltam que o objetivo ao transmitir as licitações é aperfeiçoar a transparência dos procedimentos, buscando o cumprimento fiel do princípio constitucional da publicidade.

“É necessário buscar formas eficazes, eficientes e efetivas de maior participação da população na coisa pública e de publicidade e transparência dos atos públicos, pois entendemos que somente assim a confiança na política será assegurada”, destacaram os vereadores.