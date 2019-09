A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou nessa quinta-feira (19) o primeiro caso de sarampo registrado em 2019 na região Centro-Oeste. Conforme o boletim epidemiológico, o caso da doença em Itaúna foi confirmado através de técnica laboratorial de sorologia.



O boletim afirma que o caso foi importado de São Paulo. No dia 30 de agosto, a Prefeitura de Itaúna informou que a paciente é uma jovem de 20 anos que deu entrada no pronto-socorro do Hospital Manoel Gonçalves no dia 8 de agosto. “Devido aos sinais e sintomas compatíveis com a doença, foi coletado material e enviado para exame na Fundação Ezequiel Dias (Funed), o qual teve resultado positivo”, informou. Conforme a SES-MG, a paciente recebeu a vacina para impedir a evolução da doença. A jovem está bem e se encontra em casa.

Após a confirmação de um caso em investigação na cidade, o Executivo adotou ações preventivas contra o sarampo no início do mês de setembro, como a busca ativa de casos suspeitos e a conscientização da importância da vacina.