Na tarde desta sexta-feira (20), foi confirmado pelo Hospital Nossa Senhora do Brasil a primeira suspeita de coronavírus em investigação na cidade de Bambuí.

De acordo com informações, o caso suspeito é uma pessoa de 50 anos que viajou para São Paulo e já está em isolamento e acompanhado pela Secretaria de Saúde.

A situação epidemiológica do município é, 11 casos em monitoramento e destes um é considerado suspeito, 4 foram descartados e o restante continua em monitoramento. Os sintomas de uma gripe se parecem com o do coronavírus, daí a necessidade do monitoramento.

A Secretaria de Saúde continua em estado de alerta e monitorando os casos suspeitos que possam aparecer.