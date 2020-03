De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, já foi notificado o primeiro caso suspeito de coronavírus em Piumhi.

Um homem deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da cidade com sintomas da infecção viral. A unidade de saúde confirmou a entrada do paciente, na manhã desta sexta-feira (13), mas não quis passar maiores detalhes e nem a idade do paciente.

A informação é de que trata-se de um morador de Piumhi e que retornou recentemente de viagem internacional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os testes para a conformação ou descarte do caso serão realizados. Os protocolos do Ministério da Saúde foram seguidos e o paciente está em isolamento domiciliar.