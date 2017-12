A primeira edição do Projeto Ensaio Aberto em Formiga ocorrerá nesta quinta-feira (7), às 20h.

O evento, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, consiste em disponibilizar a Escola Municipal de Artes Maestro Zezinho (Emart) para os artistas formiguenses que quiserem fazer um ensaio aberto ao público. O ensaio inicial ficará por conta da banda Último Copo.

“Essa foi uma ideia vinda de um músico e que a secretaria abraçou. Nosso objetivo é oportunizar um espaço de ensaio para artistas de todos os estilos que, muitas vezes, têm dificuldades para encontrar locais para ensaio. Esse novo projeto é, também, um modo de divulgar os artistas formiguenses para toda a população”, comentou o secretário de Cultura, Alex Arouca.

Os artistas interessados em participar do projeto podem procurar a sede da pasta para se inscreverem. A Secretaria de Cultura fica no Centro Cultural Casa do Engenheiro e funciona das 8h às 17h.