A Aurora Station, anunciada como o primeiro hotel de luxo no espaço, vai oferecer aos milionários a possibilidade de viver alguns dias como astronautas. O lançamento está previsto para 2021, e os primeiros hóspedes serão recebidos no ano seguinte. O custo para a aventura de 12 dias é de US$9,5 milhões (cerca de R$32 milhões) por pessoa, e as reservas estão abertas por depósito de US$80 mil (R$270 mil).

“Nós desenvolvemos a Aurora Station para oferecer um destino no espaço. Após o lançamento, a Aurora Station entrará em operação imediatamente, levando viajantes ao espaço rapidamente e a um preço mais baixo do que nunca, proporcionando uma experiência inesquecível”, afirmou em comunicado Frank Bunger, diretor executivo da Orion Span, empresa por trás do hotel espacial.

O hotel será uma estação espacial modular com capacidade para receber seis pessoas por vez, incluindo dois tripulantes. Durante a jornada, os hóspedes poderão experimentar a gravidade zero ao flutuar entre os módulos da estação, observar o planeta a partir do espaço, participar de experimentos científicos e se deslumbrar com as auroras polares, que dão nome à estação.

No espaço, os hóspedes poderão manter contato com amigos e familiares por internet em alta velocidade. A Aurora Station ficará a cerca de 320 km de altitude, na órbita terrestre baixa. A cada 90 minutos o hotel espacial dará uma volta em torno da Terra. Dessa forma, os visitantes verão, em média, o Sol nascer e se pôr 16 vezes a cada 24 horas.

Para embarcar, os hóspedes terão que passar por um treinamento. Normalmente, os astronautas são treinados durante 24 meses, mas os futuros turistas espaciais serão formados em apenas três meses, sendo que a primeira fase da certificação será online. O restante do treinamento será presencial, numa instalação em Houston, no Texas.

“A Aurora Station é incrivelmente versátil e tem múltiplos usos além de servir como hotel”, acrescentou Bunger. “Nós vamos oferecer voos charter para agências espaciais. Vamos apoiar pesquisas em gravidade zero, assim como a manufatura espacial. Nossa arquitetura permite que adicionemos capacidade facilmente, nos permitindo crescer com a demanda do mercado. Depois, venderemos módulos dedicados, o primeiro condomínio no espaço. Os futuros donos poderão morar, visitar ou sublocar seus apartamentos espaciais”.

Flash

O primeiro turista espacial foi o bilionário Dennis Tito, que passou sete dias a bordo da Estação Espacial Internacional em 2001.

