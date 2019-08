Um dos veículos mais tradicionais de Minas e Belo Horizonte, o Hoje em Dia anunciou, na terça-feira (20), que não vai circular mais nas bancas de jornais do Estado diariamente. Segundo o comunicado emitido pelo veículo, o foco agora será as plataformas digitais. A partir de agora, somente os assinantes continuarão recebendo em casa o tabloide impresso e colorido.

“A mudança não se restringe à migração do jornal para o formato digital. Ao retirar da circulação diária a versão impressa, nosso mais antigo veículo de comunicação, nos ajustamos à demanda crescente por informação completa em tempo real e acessível em qualquer hora e lugar”, diz o comunicado.

O veículo acrescenta ainda que apresentará novidades em breve. “Vêm aí a TV Hoje em Dia, podcasts, web rádio e um portal repaginado”, afirma. Ao Sindicato dos Jornalistas, o jornal informou que, apesar das mudanças, a rotina da redação vai permanecer a mesma, inclusive a diagramação, já que o PDF da versão impressa ficará disponível na internet.

Criado em 1988 pelo então governador mineiro Newton Cardoso, o periódico fez história ao lançar, em 1997, o primeiro caderno full color. O Hoje em Dia abrigou vários dos principais jornalistas do Estado, acumulando dezenas de premiações, entre as quais Prêmio Esso de Jornalismo, o Prêmio Fiat Allis e o Prêmio Délio Rocha.

Nos últimos anos, o jornal passou por diversas mudanças, passando da gestão do Grupo Record para o Grupo Bel (responsável pela rádio 98FM) e, em seguida, para o ex-prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz. Na última transferência, inclusive, o gestor fez um intenso corte, resultando no calote de funcionários com mais de 20 anos de casa. O caso está na Justiça.

Em 2017, o veículo deixou de ser publicado aos domingos, passando a ter uma edição única para todo o fim de semana. A sede do periódico, a mesma desde o fim da década de 1980, também mudou naquele ano, passando para a rua dos Pampas, no bairro Prado, Zona Oeste de Belo Horizonte. O endereço anterior ficava na rua Padre Rolim, próximo à avenida do Brasil, na Área Hospitalar.