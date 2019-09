Uma mulher de 39 anos, que estava internada na UTI da Santa Casa de Formiga desde segunda-feira (23) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e veio a óbito após ser constatada a morte cerebral, será a primeira pessoa a ter órgãos retirados na cidade para serem posteriormente transplantados.

A retirada dos órgãos está sendo realizada desde às 12h30 desta quinta-feira (26), por uma equipe de Belo Horizonte, formada por seis médicos de diferentes especialidades e uma enfermeira e a previsão é de seja concluída em três horas.

Todo o procedimento está sendo acompanhado pelo diretor técnico da Santa Casa, o médico Yuri Amorim Braga que se ocupou, juntamente com os médicos Stella Alencar e Robert Alcântara, do cumprimento de todos os protocolos exigidos nesses casos. Por fim, os profissionais do MG Transplantes foram contatados e cientificados de todos os testes para que fosse validada a doação.