A regularização do pagamento dos servidores da Prefeitura de Divinópolis segue indefinida. Em nota divulgada na tarde dessa terça-feira (8), a administração municipal informou que parte dos salários será quitada nesta quinta-feira (10) e o restante ainda vai depender dos repasses de verbas estaduais.

Conforme o Executivo, vão ser pagos até R$ 1,5 mil em salários.

Crise

Desde o início de 2017, com o agravamento da crise financeira enfrentada pela gestão anterior do Governo Estadual, as Prefeituras mineiras deixaram de receber ou receberam com atraso repasse de verbas.

No decorrer dos últimos dois anos, esses débitos afetaram as contas de diversos municípios, como Divinópolis, por exemplo, que começou a parcelar o salário dos funcionários da educação em meados do ano passado e depois estendeu a medida para os demais servidores.

Em dezembro de 2018, o salário de outubro dos professores da rede municipal ainda estava em atraso e seria quitado no dia 31 com verba de outro setor da Prefeitura. Já o 13º salário ainda não foi pago.

De acordo com a administração municipal, o Governo de Minas deve atualmente R$ 102 milhões referentes ao período até 2018.

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Governo de Minas Gerais para saber se há uma previsão para que a atual administração regularize os repasses de verbas estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), e aguarda retorno.

Em Formiga

Em Formiga, a Prefeitura anunciou medida semelhante à da Prefeitura de Divinópolis. Na cidade, seriam depositados até o valor de R$ 1.645 para o funcionalismo público nessa terça-feira. O restante também depende da regularização dos repasses estaduais.