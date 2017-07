Da Redação

Os resultados preocupantes contabilizados de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, quando quase 2 mil pessoas perderam seus empregos em Formiga, não se mantiveram.

Nessa semana foram divulgados os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes aos seis primeiros meses do ano que apontaram recuperação, com resultados melhores que os contabilizados nos primeiros seis meses de 2016.

Os números não podem ser considerados animadores, mas, ao menos, o saldo na geração de empregos foi positivo. De janeiro a junho deste ano,3581 pessoas foram desligadas de seus empregos em Formiga. Ainda assim, o resultado do semestre foi positivo com 3.878 contratações no período, um saldo de 297 vagas de empregos formais ocupadas.

No ano passado, no mesmo período, o saldo foi de 239 vagas.

No mês de junho as contratações também superaram as demissões. Enquanto 582 pessoas foram demitidas, 602 foram contratadas na cidade.

Já em junho do ano passado, os números foram bem melhores: 587 contratações e 474 desligamentos, um saldo de 113 vagas.

Minas Gerais

O balanço da geração de empregos no Estado no primeiro semestre de 2017 também fechou no azul. De janeiro a junho 880.938 mil vagas de empregos formais foram ocupadas, enquanto 815.236 foram fechadas. Um saldo positivo de 65.702 vagas.