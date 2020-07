O concurso 2.279 da Mega-Sena pode pagar R$ 44 milhões nesta terça (14). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Este é o primeiro sorteio da Mega-Sena de Inverno, que esta semana oferece uma chance extra ao apostador, com três sorteios: terça (14), quinta (16) e sábado (18).

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 76 mil em rendimentos mensais.