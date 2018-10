A avenida José de Oliveira, que dá acesso ao bairro Cidade Nova será pavimentada, é o que informou a administração municipal nesta sexta-feira (26).

O prefeito Eugênio Viela e o vereador Sandrinho da Looping estiveram nessa quinta-feira (25) no bairro.

A via contará com ciclovia e calçadão. Ela dá acesso aos bairros José Balbino Ribeiro e São Cristóvão, que também serão contemplados com asfalto.