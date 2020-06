Um princípio de incêndio foi registrado no Hospital São Judas, em Oliveira, na noite dessa quarta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi registrado em um exaustor. Ninguém se feriu.

O exaustor fica no banheiro do bloco cirúrgico. O responsável pela manutenção do local conseguiu conter as chamas com o uso de um extintor.

Ele acionou os militares do Corpo de Bombeiros que removeram o exaustor do local. A parte elétrica do banheiro foi isolada e, como havia muita fumaça, foi necessário o uso de ventilação artificial para a reutilização do bloco cirúrgico.

Fonte: G1