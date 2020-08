Nesse domingo (30) foi realizada no distrito turístico de Santo Hilário, uma ação da Polícia Militar do Destacamento de Pimenta, com o apoio de equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, além de equipes do 63° Batalhão da PM.

A operação contou ainda com a participação da Prefeitura de Pimenta, por meio do Conselho Tutelar e Agentes da Vigilância Sanitária.

No local, haviam aproximadamente 80 pessoas entre jovens e adultos com som automotivo.

Na ocasião, três veículos foram apreendidos, dois por estarem com o volume do som acima do permitido, caracterizando perturbação do sossego, um veículo foi removido. O condutor estava embriagado e foi preso. Três indivíduos foram detidos por uso e consumo de drogas e foram lavrados aproximadamente 20 autos de infração de trânsito.