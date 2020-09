Da Redação

Na terça-feira (22), foi realizada uma reunião para tratar do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas (OAB-MG) a duas propostas em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado (ALMG) e no Senado, a Pec 52 e o PL 3480.

A Proposta de Emenda à Constituição de Minas, de autoria do deputado Professor Cleiton, trata do tombamento e estabelecimento de cota mínima no lago de Furnas. Por sua vez, o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco pretende inserir o uso turístico e recreacional dos recursos hídricos na política nacional.

Participaram do encontro, realizado virtualmente, o presidente da OAB/MG Raimundo Candido Junior, o tesoureiro da ordem Alexandre Figueiredo de Andrade Urbano, o empreendedor e advogado Jose Afonso Mourthé de Alencar e os advogados Antônio dos Santos Damasceno, Tiago Amaral Carvalho Cunha e Tulio Khouri de Carvalho Costa.