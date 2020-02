Os problemas de drenagem interna da barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, eram conhecidos desde 1995, quando a mina ainda era da empresa Ferteco. A informação está no relatório do Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário divulgado pela Vale nesta sexta-feira (21).

A barragem B1 se rompeu em janeiro de 2019, em Brumadinho, deixando 259 mortos. Onze pessoas seguem desaparecidas.

Segundo o relatório, o rompimento ocorreu por instabilidade estrutural com liquefação. As condições que culminaram neste rompimento foram ignoradas ao longo da história da estrutura.

De acordo com o documento, ainda em 1995, uma empresa contratada pela Ferteco teria apresentado, no projeto executivo do 4º alteamento, considerações que já apontavam condições desfavoráveis em relação aos baixos fatores de segurança.