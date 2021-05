No dia 28 de abril, foi publicada a Lei nº 5.610, que cria o Sistema Municipal de Cultura no âmbito do município de Formiga. Com isso, ficam instituídos, também, o Fundo Municipal de Cultura (FUMCULT) e o Conselho Municipal de Cultura (COMCULT).

O artigo 25 da Lei reza que, para a escolha dos membros do Conselho, representantes da Sociedade Civil, poderão ser consideradas indicações encaminhadas pelas instituições representantes de classe. Assim, o Município publicou, no dia 03 de maio, um “Edital de Convocação”. Esse instrumento visa tornar o processo de escolha dos conselheiros mais democrático e transparente.

Estão aptas a indicar membros, entidades regularmente inscritas de CNPJ com sede no município de Formiga/MG. Por meio do Edital, o Município receberá indicações de entidades representantes de classes dos setores culturais contemplados na Lei nº 5.610 que, de acordo com o inciso II do Art. 24, são:

Artes Cênicas (teatro, dança, capoeira e congêneres);