A Secretaria de Gestão Ambiental, a Secretaria de Obras e o Saae realizaram, mais uma vez, o processo de sanitização em Formiga.

Os lugares de maior circulação de pessoas receberam a aplicação de sanitizante à base de tricloro, como o acesso de entrada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Mirante do Cristo, a Praça Ferreira Pires, a Praça Getúlio Vargas, a avenida Abílio Machado, as agências bancárias Itaú, Santander, Mercantil, Caixa Econômica Federal, Brasil e Sicoob, e as casas lotéricas da Lassance Cunha, Abílio Machado, Pio XII, Silviano Brandão e Carlos Chagas.

O objetivo da ação é eliminar possíveis patógenos (organismos capazes de causar doenças, como vírus, bactérias, fungos e protozoários).

Fonte: Decom