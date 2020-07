A Prefeitura de Formiga, por meio das Secretarias de Gestão Ambiental, Obras e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou na madrugada desta terça-feira (14), mais um processo de sanitização em diversos pontos da cidade.

A ação de combate ao novo coronavírus consiste na limpeza de áreas de grande circulação de pessoas com a aplicação de sanitizante à base de tricolo.

Neste 17º processo foram sanitizadas as áreas da Unidade Básica de Saúde (UPA); rua Rodolfo Almeida (região do necrotério); Farmácia Municipal; setor de Epidemiologia; Asilo São Francisco; Mirante do Cristo; Delegacia de Polícia Civil; sede do Samu; Avenida Abílio Machado; Rua Barão de Piumhi; Praça Getúlio Vargas; Praça Ferreira Pires; Terminal Rodoviário; proximidades das Casas Lotéricas (avenida Abílio Machado, ruas Pio XII, Silviano Brandão e Carlos Chagas); e proximidades das agências bancárias localizadas no Centro, no Sagrado Coração de Jesus e no Quinzinho.

Foto: divulgação Decom

Foto: divulgação Decom