Com três casos confirmados do novo coronavírus em Formiga e centenas de casos em investigação, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Saae, está mantendo a realização do processo de sanitização nas principais ruas, praças, rodoviária e vários outros locais da cidade.

A quinta aplicação de sanitizante, à base de tricloro, ocorreu na noite desta segunda-feira (27), nos lugares de maior circulação de pessoas, como o acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA); o Mirante do Cristo; o Asilo; as praças Ferreira Pires e Getúlio Vargas; a Avenida Abílio Machado; a Rua Barão de Piumhi; o Terminal Rodoviário; as agências bancárias Itaú, Santander, Mercantil, Bradesco, Brasil e Sicoob (Centro, Abílio Machado, Lassance Cunha), e as casas lotéricas da Abílio Machado, Pio XII, Silviano Brandão e Carlos Chagas.

O objetivo da ação é eliminar possíveis patógenos (organismos capazes de causar doenças, como vírus, bactérias, fungos e protozoários).