Redação Últimas Notícias

Neste domingo (26) teve início a seleção do concurso público da Prefeitura e Saae de Formiga. O certame destina 413 vagas para cargos de nível superior, médio técnico, médio, fundamental completo, fundamental incompleto e elementar-alfabetizado.

Os salários variam de R$1.045,79 a R$10.956,63 para o cargo de médico da família.



O primeiro dia de prova teve início ás 8h de hoje. Na ocasião foram aplicadas provas para 12 cargos e às 14h30 teve início a seleção para outros 12 cargos. Os exames aplicados neste domingo são para cargos de professores de diversas áreas, cantineira, assistente de educação, pedagogo, advogado social, entre outros.



No próximo domingo (2) será realizado o segundo dia de prova. Os exames serão aplicados para 26 cargos. Na parte da manhã, com início as 8h, concorrentes a 12 cargos realizarão as provas. A partir das 14h30 a seleção será realizada para outros 14 cargos.



O terceiro e último dia de prova ocorrerá em 9 de fevereiro (domingo). Na ocasião serão aplicadas provas para 32 cargos. Os locais das provas podem ser consultados no site do Instituto Consulplan.



Cronograma das provas

Primeiro dia – 26 de janeiro Segundo dia – 2 de fevereiro Terceiro dia – 9 de fevereiro Manhã 8h Manhã 8h Manhã 8h • Professor de Música – Iniciação Musical

• Professor de Música – Cordas Eruditas

• Professor PEB I

• Professor PEB II – Geografia

• Armador

• Bombeiro Hidráulico (SAAE)

• Calceteiro (SAAE)

• Cantineira

• Capinador

• Operador de Máquinas

• Assistente de Educação Infantil

• Auxiliar de Educação Especial • Auxiliar de Biblioteca

• Auxiliar de Educação Especial – Interprete de Libras

• Fiscal de Meio Ambiente

• Carpinteiro

• Coveiro

• Cuidador Social

• Eletricista

• Pedreiro

• Servente Escolar

• Técnico em Enfermagem

• Técnico em Segurança do Trabalho (SAAE)

• Técnico em Informática (SAAE) • Arquiteto

• Auditor de Controle Interno

• Assistente Social

• Bibliotecário

• Auxiliar Administrativo (SAAE)

• Agente de Trânsito e Transporte

• Agente Social

• Inspetor de Alunos

• Recepcionista

• Motorista (SAAE)

• Mecânico Hidráulico (SAAE)

• Gari

• Guariteiro (SAAE)

• Operador Sanitário (SAAE)

• Operário de Serviços Gerais (SAAE)

• Zelador Tarde 14h30 Tarde 14h30 Tarde 14h30 • Advogado Social

• Pedagogo

• Professor de Música – Bateria, Percussão

• Professor de Música – Canto

• Professor de Música – Cordas Populares

• Professor de Música – Instrumentos de Sopro

• Professor de Música – Teclas

• Professor PEB II – Ciências

• Professor PEB II – Educação Física

• Professor PEB II – História

• Professor PEB II – Matemática

• Professor PEB II – Português • Advogado Público

• Assistente Social de Programas Sociais

• Enfermeiro

• Engenheiro Eletricista

• Engenheiro Civil

• Farmacêutico

• Fonoaudiólogo

• Médico da Família

• Médico Infectologista

• Médico Veterinário

• Psicólogo

• Serralheiro

• Servente de Limpeza

• Pedreiro (SAAE) • Analista Fiscal Sanitário – Enfermeiro

• Analista Sanitário Fiscal – Farmacêutico

• Cirurgião Dentista

• Psicólogo Social

• Terapeuta Ocupacional

• Auxiliar em Farmácia

• Fiscal de Obras e Postura

• Operador de Sistema de Água e Esgoto (SAAE)

• Oficial Administrativo

• Recepcionista (SAAE)

• Telefonista (SAAE)

• Motorista

• Operário de Serviços Gerais

• Mensageiro (SAAE)

• Zelador II (SAAE)

• Operador de Máquina (SAAE)



Candidatos



O concurso público para provimento de vagas para a Prefeitura, Saae e Previfor contou com 12.706 inscritos.



A média da relação de candidatos por vaga varia de 1 a 325 por vaga. Os cargos de médico infectologista, professor de música teclas e mecânico hidráulico (Saae) que oferecerão apenas uma vaga contaram com um inscrito cada. A vaga mais concorrida foi a de auxiliar administrativo (Saae) que contou com 650 inscritos que concorrerão a duas vagas (325/vaga).



RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA

Problemas judiciais

Apesar de não ter sido divulgado pela administração municipal, o concurso foi suspenso em dezembro de 2019, por ordem judicial.

No dia 2 de dezembro, o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) entrou na Justiça Federal (subseção judiciária de Divinópolis), com uma ação cautelar com o pedido de suspensão do concurso da Prefeitura, por entender que o edital do certame não contempla a carga horária e a remuneração ao cargo de odontólogo, conforme estabelecido na Lei 3.999/91.

O pedido foi acatado pelo juiz da Vara Federal que concedeu a tutela de urgência, mandando suspender totalmente o concurso até que o edital fosse retificado. De acordo com a Prefeitura, ao tomar conhecimento da decisão, a Procuradoria Municipal propôs a reconsideração com pedido de retificação da medida concedida, limitando o adiamento somente das provas referentes ao cargo de cirurgião dentista. “Na ocasião, foi apresentada a grave situação que iria ocorrer com todos os envolvidos no certamente, uma vez que foram efetivadas 12.706 inscrições, das quais 140 são para a função de odontólogo”, informou a administração municipal.

De acordo com a Prefeitura, o pedido do município foi deferido no dia 8 deste mês e a publicação oficial ocorreu na terça-feira (14).

“A administração municipal ressalta que o cronograma do concurso será cumprido normalmente, mantendo as datas das provas. Quanto ao cargo de cirurgião dentista, um novo cronograma só poderá ser definido após o julgamento da ação”.

Cancelamentos

Em julho do ano passado a administração municipal cancelou o certame. O Decreto 7833 foi publicado no dia 18 de julho de 2019, no diário da Associação Mineira dos Municípios (AMM).

Na época, a Prefeitura declarou que o edital 001/2018 foi cancelado para que fosse iniciado o processo licitatório de contratação de uma nova empresa organizadora.

Com edital divulgado no dia 14 de dezembro de 2018, inicialmente o concurso seria realizado em julho do ano passado. A priori, a organização do concurso ficaria a cargo da Imagine, nome fantasia do Instituto de Marketing Assessoria e Gestão de Imagem, empresa de São Paulo que firmou contrato com a Prefeitura em setembro de 2018. Porém, a empresa rescindiu o contrato. Na época, a administração municipal não divulgou o motivo da desistência da Imagine.

Após a realização de um novo processo de licitação, a empresa vencedora, o Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social responsável pela organização, planejamento e realização do concurso assinou contrato com a Prefeitura em agosto de 2019.

Previfor

O período de inscrições para o concurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Formiga (Previfor) terá início no dia 3 de fevereiro. As fichas deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do Instituto Consulplan.

As inscrições serão efetivadas somente após a confirmação do pagamento feito por meio de boleto bancário até a data do vencimento. O valor é de R$80 para cargos de nível superior e R$65 para cargo de nível médio. O último dia para se inscrever é 5 de março.

O certame destina duas vagas para cargos de ensino superior (controlador interno previdenciário, com salário de R$2.191,03, e advogado previdenciário, com vencimento no valor de R$3.143,11) e uma vaga para ensino médio (assistente previdenciário, com salário de R$1.806,54). As provas serão aplicadas em 29 de março de 2020. Às 8h serão aplicadas provas para os cargos de nível superior e à tarde, com início às 14h30, provas para assistente previdenciário.