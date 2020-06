A Polícia Civil de Minas Gerais informou nessa terça-feira (9) que um novo processo seletivo para preencher a vaga de titular do novo delegado regional de Divinópolis deverá ser publicado nos próximos dias.

No sábado (6), foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais a exoneração do delegado regional da Polícia Civil de Divinópolis, Leonardo Pio, e do delegado-geral da superintendência de informações e inteligência policial, Ivan Lopes.

A Polícia Civil esclareceu que o delegado Marcelo Nunes Junior responde interinamente pela Delegacia Regional de Divinópolis, sem prejuízo ao andamento dos serviços, até que o novo representante seja escolhido. A PC não informou sobre a substituição de Ivan.

De acordo com o portal G1, no sábado, Leonardo e Ivan disseram que as exonerações ocorreram por livre iniciativa, diante da Operação “One Way”, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. Um policial civil foi preso na ação, que também investiga empresários e fábricas de placas.