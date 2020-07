Termina nesta sexta-feira (17), o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado 002/2020 para formação de cadastro de reserva para os cargos de Condutor Socorrista, Médico e Técnico de Enfermagem do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência – CIS-URG Oeste.

O Processo Seletivo Simplificado terá o prazo de validade até a homologação do Concurso Público, que está suspenso devido à pandemia do Novo Coronavírus.

O edital com todas as informações, assim como a ficha de inscrição, pode ser acessado no site do CIS-URG Oeste, na aba Processos Seletivos, ou confira aqui. É importante seguir as orientações contidas no Edital para a correta inscrição do candidato.