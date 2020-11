Neste domingo (15) a população vai às ruas para escolher os novos representantes políticos dos municípios brasileiros. O dia também é lembrado pelo feriado da Proclamação da República, evento que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889 e marcou a história do Brasil.

A Proclamação tomou forma a partir do descontentamento com o poder político que ainda se encontrava nas mãos da monarquia portuguesa. Essa reivindicação à um poder público dominava principalmente os grupos de elite, políticos, e militares, que encontravam nos ideais do sistema republicano um meio de modernizar o país.

Grupos civis buscavam, com o modelo republicano, ter voz política e descentralizar o poder. Assim, se pretendia um governo que pudesse emergir das demandas do povo, não da pequena parcela monárquica.

A república é caracterizada como uma forma de organização política que teve origem na Grécia antiga, em um contexto que não importava mais as vontades de um só homem, mas sim o interesse público de todos os cidadãos no que se refere à tomada de decisões em um território.

No contexto brasileiro outras datas, como a da Independência do Brasil, parecem conter uma mobilização comemorativa maior. Esse fenômeno pode ocorrer pelas diferentes conjunturas que deram início a cada um desses processos de autonomia do povo brasileiro.

O momento da Independência do Brasil (1822) foi o primeiro passo para um possível corte de vínculo com Portugal, o que também motivou a aspiração à um Estado nacional brasileiro, que acabou ficando só no campo do imaginário pois a autoridade que governou o Brasil após a Independência ainda era um monarca português (d. Pedro I). Mas, a figura de d. Pedro I estava ligada fortemente à uma identidade nacional, a sua posição de liderança foi a primeira aproximação da população brasileira à uma autonomia identitária. Essa representação simbólica do momento da Independência e do monarca português parece estar bastante arraigada na memória histórica da população até os dias atuais.

Ainda assim a Proclamação da República, apesar de parecer esquecida, foi essencial para a formação política e para a consolidação do Brasil que conhecemos hoje.

É preciso destacar que a nossa história republicana foi interrompida por dois regimes autoritários: o Estado Novo, de 1937 a 1945, e a Ditadura Civil-Militar, de 1964 a 1985. Além disso, talvez seja interessante recordar que, desde a Independência, tivemos sete constituições.

Hoje o Brasil conta com mais de 147 milhões de eleitores e ainda apresenta novos desafios, assim como a necessidade de uma reforma fiscal, de uma reforma eleitoral e de mecanismos mais eficientes de transparência nos serviços públicos.

Proclamação da República em dia de eleição

Nesse ano, por conta das adversidades derivadas da pandemia do novo coronavírus, o dia de eleição foi adiado para a mesma data do feriado da Proclamação da República.

Essa convergência de datas pode ser bastante simbólica, já que foi a partir da mudança na organização política brasileira, do sistema monárquico para o republicano, que pessoas civis começaram a se inserir nos lugares de poder da sociedade brasileira, e é o que acontecerá também neste domingo.

Apesar de muitas falhas ainda existentes na dinâmica da política do país, a adoção de um mecanismo que preserva a participação popular nas decisões públicas é um importante passo para colaborar com a ideia de justiça social a partir do exercício da cidadania.

Ainda é importante lembrar que cabe ao povo a função de fiscalizar constantemente os atos que são praticados em seu nome, para garantir que quem está governando não tome decisões que visem apenas o bem pessoal.

Fonte: Jornal Integração