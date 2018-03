O Dia Mundial do Consumidor é celebrado nesta quinta-feira (15). Para comemorar a data, o Procon Municipal de Formiga realizará em sua própria sede, de segunda a sexta-feira da próxima semana (19 a 23 de março), o 1 o Feirão de Renegociação de Dívidas.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos consumidores uma oportunidade para renegociar suas dívidas junto aos fornecedores, com taxas de juros reduzidas e melhores condições para pagamento.

De acordo com a coordenadora do órgão, Iara Regina de Faria, o Dia Mundial do Consumidor foi criado para proteger e lembrar os direitos do consumidor, não apenas para as pessoas que consomem, mas, também, para os fornecedores de produtos e serviços que têm o compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores. “Consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo e é definido como qualquer pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço disponibilizado por fornecedor”, explicou.

Iara de Faria orienta o consumidor para atentar-se aos seus direitos básicos: proteção da vida; saúde e segurança; liberdade de escolha de produtos e serviços; informação sobre a quantidade, características, composição, preço e riscos que os produtos ou serviços apresentam e proteção contra a publicidade enganosa.

O Procon parabeniza todos os consumidores formiguenses pelo seu dia e informa que está situado na sala 02 do Terminal Rodoviário, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h30 e de 12h30 às 17h. O telefone de contato é o (37) 3329-1830.