Para evitar que as compras virem problemas no futuro, o Procon de Formiga divulgou nesta sexta-feira (11) dicas úteis para os consumidores que presentearão seus pais no próximo domingo (13).

De acordo com a coordenadora do órgão, Iara Faria, “É importante definir o quanto você pode gastar e, assim, evitar compras desnecessárias”, comenta. “Antes de realizar a compra, o consumidor deve sempre fazer uma pesquisa de preços e considerar como fator de escolha as formas de pagamento e prazo de entrega, quando for o caso”, complementa Iara.

Confira outras orientações importantes elencadas pela coordenadora.

* Ao comprar pela internet: verifique se são divulgados os dados cadastrais, como razão social, CNPJ e endereço físico, além de dados para contato. O endereço da loja virtual deve começar com https://.

* Atenção ao prazo de entrega, que deve ser claramente informado no site. O cliente deve salvar a página onde constam todos os dados da oferta: descrição do produto, valores, forma de pagamento, prazo de entrega. Essas informações serão essenciais em caso de problemas futuros.

* Verifique se o valor ou condições de pagamento permanecem o mesmo quando há uma atualização ou migração para uma nova página (por exemplo: na tela resumo de confirmação de compra). Se optar pelo pagamento com cartão de crédito, prefira os sites “seguros”, em geral, estes sites apresentam o símbolo de um cadeado.

* Desconfie de sites que solicitam o pagamento por depósito bancário, principalmente em nome de pessoa física, pois isso pode ser indício de empresas falsas. Nas compras pela Internet ou qualquer compra fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito ao arrependimento em até sete dias, a contar do recebimento da mercadoria.

* Nas compras de produtos eletroeletrônicos, exija sempre a Nota Fiscal e, quando comprar em loja física, verifique se é possível testar o produto na hora. Confirme se o fabricante oferece a garantia do produto – neste caso é comum vir junto o Certificado de Garantia, que normalmente deve ser preenchido pela loja para ter validade e ainda se a empresa fabricante disponibiliza Assistência Técnica Autorizada na cidade. A garantia estendida, oferecida em muitas lojas quando o consumidor adquire um produto, não é obrigatória e trata-se de um seguro para conserto ou troca do produto. Verifique atentamente as condições antes de adquirir. Inclusive, exija cópia do contrato caso opte pelo serviço.

* Compras de cestas com produtos alimentícios: a empresa deve relacionar todos os produtos que contém na cesta ou pacote, assim como garantir a identificação dos produtos e seus respectivos fabricantes ou importadores. Fique de olho também na data de validade dos produtos. A Nota Fiscal também deve ser exigida.

* Compras de vestuário: verifique se a loja permite a troca por modelo e/ou tamanho, que é uma liberalidade do lojista. Mas, uma vez permitido, faça constar uma observação (na Nota Fiscal ou na etiqueta, por exemplo) de que a troca é permitida. O consumidor tem prazo de 30 dias para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços não duráveis (alimentos, por exemplo). Já para os duráveis (roupas, eletrodomésticos, móveis etc.) o prazo é de 90 dias.

O Procon de Formiga fica à praça Alberto Montarroyos, sala 02, Centro (Terminal Rodoviário). O órgão não realiza atendimento telefônico. O atendimento é presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17 horas.